Straßenkarneval, Sitzungen und Partys Was an Weiberfastnacht in Köln los ist

Um 11.11 Uhr beginnt an Weiberfastnacht – in diesem Jahr Donnerstag, 16. Februar – der Straßenkarneval. „Kölle Alaaf!“ heißt es dann in der Millionenstadt am Rhein, in Köln können Jecke den ganzen Tag feiern. Wir geben einen Überblick, was Sie an Altweiber in Köln erwartet.