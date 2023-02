Schunkeln, Bützen, kölsche Musik An diesen Orten können Sie in Köln am besten Karneval feiern

View this post on Instagram

Lotta

Die Lotta ist eine der Kult-Kneipen in der Kölner Südstadt. An den jecken Tagen lädt kölsche Musik statt Punk zum Schunkeln ein. Das Beste am Feiern an diesem Ort: Der Eintritt ist frei. Also nichts wie hin. Falls Ihr Orientierungssinn nicht mehr ganz einwandfrei funktioniert - die Lotta erkennen Sie am Roten Stern.

Adresse: Lotta, Kartäuser Wall 12, 50678 Köln