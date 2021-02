Karneval in Corona-Pandemie : Köln veranstaltet Ersatz-Rosenmontagszug mit Drosten, Streeck und Lauterbach

Solche Bilder wird es in diesem Jahr in Köln wohl nicht zu sehen geben. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Köln Die Corona-Krise macht große Karnevalsumzüge in diesem Jahr unmöglich. Um wenigstens etwas Karnevalsstimmung unter die Leute zu bringen, realisiert das Kölner Festkommitee einen politischen Puppenumzug im Miniaturformat. Er wird am Rosenmontag sogar im TV übertragen.

Ein Hamster mit Klopapierrollen, Christian Drosten, Karl Lauterbach und Hendrik Streeck als Top-Influencer und schwarze Schäfchen, die in einer zur Waschmaschine umfunktionierten katholischen Kirche wieder weiß gewaschen werden: Das sind einige Motive aus dem diesjährigen Kölner Rosenmontagszug. Der echte Zug findet zwar wegen der Corona-Krise nicht statt - doch er wird im Miniaturformat des Kölner Stockpuppentheaters Hänneschen nachgebaut. Andere Motive sind Donald Trump, Geisterspiele in Fußballstadien und die AfD, die von einem braunen Haufen zum nächsten fliegt: von Pegida zu den Querdenkern. Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) will den Puppenzug an Rosenmontag im Fernsehen zeigen.