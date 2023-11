Vorläufige Bilanz des 11.11. Einlass gegen Bargeld? – Erneut steht in Köln ein Ordner unter Verdacht

Bereits an Karneval im Februar und am 11.11.2022 sollen mehrere Ordner in Köln Bestechungsgeld entgegen genommen haben. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen damals sechs Beschuldigte sind noch nicht abgeschlossen. Die Stadt Köln hat diesmal neben 180 Beschäftigten des Ordnungsamtes mehr als 1000 private Sicherheitskräfte eingesetzt. Sie wurden vorher genau überprüft, wie die Leiterin des Ordnungsamtes, Athene Hammerich, bei der Vorstellung des Sicherheitskonzeptes gesagt hatte. Jeder Security-Mitarbeiter trug am Samstag eine Weste mit individueller Nummer, um leicht identifizierbar zu sein, sollte etwas schief laufen. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen gegen den 20-Jährigen aufgenommen.