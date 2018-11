„Merkste selber“-Kampagne : „Das G in Karneval steht für Grapschen“

Grabschen hat im Karneval nichts zu suchen. Das soll das Plakat deutlich machen. Foto: Michael Bröcker

Köln Sie kleben in U-Bahnen, hängen an Stationen oder prangen an den City-Lights: In Köln ermahnen derzeit zahlreiche Plakate zu vernünftigem Benehmen im Karneval.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Sabine Kricke Von Sabine Kricke Redakteurin Autorendetails aufklappen Sabine Kricke (skr) ist Crossmedia-Redakteurin bei RP Online. Sie koordiniert die Online-Berichterstattung aus den Lokalredaktionen der Rheinischen Post und schreibt Artikel, Berichte und Reportagen aus und über NRW. Neben der Betreuung der Social-Media-Kanäle befasst sie sich auch mit dem Bereich Mobile-Reporting. zum Autorenprofil

Am Sonntag geht für die Jecken im Rheinland die fünfte Jahreszeit wieder los. In den vergangenen Jahren kam es dabei leider immer wieder zu Grenzüberschreitungen. Da wird getanzt und geschunkelt und hin und wieder langt eine Hand dort hin, wo es sich überhaupt nicht gehört.

Genau auf dieses Problem macht eine Kampagne des Festkomitee Kölner Karneval, der Willi-Ostermann-Gesellschaft und der Stadt Köln aufmerksam. Auf zahlreichen Plakaten prangt der Großbuchstabe „G“ mit einer Clowns-Nase. Darunter steht in großen Lettern „Das ‚G’ in ‚Karneval’ steht für Grapschen! Merkste selbst, ne?“. Die Botschaft der Plakate: Schunkeln, Baggern und Bützen gehören zwar zum Karneval dazu. Nein heißt aber nein - auch im Fastelovend. Andere Motive der Kampagne widmen sich einem anderem Problem: Viele Feiernde werfen ihren Müll achtlos auf die Straße. Ein besonderes Problem sind dabei leere Flaschen und Becher.

Foto: TONIGHT.de/Marc Zedlitz Infos Die besten Partys am 11.11. in Köln

Ganz neu ist die Plakat-Kampagne nicht. Bereits in der vergangenen Session gab es ähnliche Motive. Beim Sessionsauftakt im 2017 wurden die Hinweise jedoch von einigen Feiernden ignoriert: Die Polizei registrierte damals 120 Fälle von Körperverletzungen, sexuellen Belästigungen und Diebstählen.

Edelgard-Mobil im Einsatz

Foto: dpa, obe soe 18 Bilder Alaaf - so feiert Köln Weiberfastnacht 2018