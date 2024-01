Beginn des Sitzungskarnevals Kölner Dreigestirn feierlich proklamiert

In der bis Aschermittwoch dauernden Karnevalszeit absolvieren die jährlich vom Vorstand des Festkomitees neu ausgewählten Mitglieder des sogenannten Trifoliums demnach rund 450 Termine bei Karnevalssitzungen oder auch in Krankenhäusern und Altenheimen. Ein Drittel davon dient sozialen Zwecken. Bestandteil der Kölner Karnevalstradition ist das Dreigestirn in seiner heutigen Firm aus Prinz, Bauer und Jungfrau seit den 1870er Jahren. Die Proklamation wird am Sonntag (20.15 Uhr) auch im WDR-Fernsehen gezeigt.