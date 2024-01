Karnevalsflohmärkte und Second-Hand-Shops Hier bekommen Jecken in Düsseldorf und Köln noch ausgefallene Kostüme

Deiters und Co. sind für viele karnevalsbegeisterte Jecken die erste Anlaufstelle, um ein passendes Kostüm zu finden. Es gibt aber auch andere Orte, an denen man sich für die fünfte Jahreszeit kleidungstechnisch perfekt vorbereiten kann. Gerade Karnevalsflohmärkte bieten die Chance auf handgefertigte Stücke, ausgefallene Teile und echte Unikate. In Second-Hand-Shops finden Jecken oft nicht nur besondere Kostüme und Einzelteile, sondern auch Inspiration für ausgefallene Verkleidungen. Eine Übersicht über die noch stattfindenden Karnevalsflohmärkte in Köln und Düsseldorf.