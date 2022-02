Protest gegen Krieg in der Ukraine : Großer Andrang bei Friedensdemo in Köln am Rosenmontag

Foto: dpa/Henning Kaiser 5 Bilder Die Kölner Friedensdemo am Rosenmontag – Zehntausende erwartet

Liveblog Köln Am Rosenmontag zieht eine Friedensdemonstration durch die Kölner Innenstadt. Zehntausende Menschen werden erwartet, der Andrang am Morgen ist groß. Um 10 Uhr ging es am Chlodwigplatz mit einer Kundgebung los. Wir halten Sie hier auf dem Laufenden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Angesichts des Kriegs in der Ukraine wurde das Rosenmontagsfest abgesagt – stattdessen zieht eine Friedensdemo durch Köln.

Persiflagewagen stehen entlang der Strecke.

Die Polizei rechnet mit mehreren Zehntausend Teilnehmern.