„Es nützt alles nichts“ : Karnevalisten sagen Ehrenfelder Dienstagszug ab

Köln-Ehrenfeld Nachdem die Zollstocker Karnevalisten ihren Veilchendienstagszug abgesagt haben, ziehen die Jecken aus Ehrenfeld nach. „Wir sind traurig, aber verantwortungsvoll“, teilte der Festausschuss mit.

Die Entscheidung Fiel dem Festausschuss der Ehrenfelder Karnevalisten sichtlich nicht leicht. In einem Video auf Facebook teilten der Vorsitzende Wolfgang Bartel und Zugleiter Angelo Agostino die Entscheidung schweren Herzens mit. „Nach langem hin und her (...) haben wir in unserer letzten Vorstandssitzung beschlossen, den Ehrenfelder Dienstagsszug 2021 abzusagen“, sagt Bartel in dem Video.