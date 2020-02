Sturm-Einsätze in Köln : Baum stürzt auf Karnevalswagen - Ruderer kentert im Rhein

Köln Sturmtief „Yulia“ hat in einigen Kölner Veedeln für Verwüstung gesorgt. In der Nähe des Gürzenich stürzte ein Baugerüst zusammen. Die Polizei warnt die Bürger wegen des Wetters.

Wegen des starken Windes durch Sturmtief „Yulia“ sind am Sonntag die Schull- un Veedelszöch in Köln kurzfristig abgesagt worden. „Um alle Teilnehmenden und alle Jecken am Zugweg zu schützen, können die Zöch nicht stattfinden“, teilte die Stadt mit. Immer wieder hätten sich durch den starken Wind Verkleidungen gelöst und in den Zugweg geragt.