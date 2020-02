Karneval 2020 : Bernd Stelter macht keine Witze über Coronavirus

Köln Komiker Bernd Stelter greift im Karneval gerne politische Themen wie die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen auf. Beim Coronavirus ist aber Schluss mit Lustig.

„Ich finde, eine Krankheit, eine Seuche, ist kein Thema“, sagte Stelter am Montag in Köln. Im Übrigen gelte: „Normalerweise kann man Karneval feiern, im Moment muss man. Das ist wichtig. Man muss auch mal an was anderes denken.“