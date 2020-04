Köln Der Dokumentarfilmer Valentin Thurn zeigt in Filmen wie „Taste the Waste“ unseren schlechten Umgang mit Lebensmitteln. Angesichts der Corona-Krise fordert er den Aufbau eines krisensicheren Ernährungssystems durch regionale Landwirtschaft.

Valentin Thurn ist Filmemacher und hat den foodsharing e.V. mitgegründet. 2016 hat der 57-jährige mit Politikern und Vertretern von Wirtschaft und Wissenschaft den ersten Ernährungsrat Deutschlands in Köln gegründet. Thurn ist Vorsitzender des Ernährungsrates und leitet den Verein Taste of Heimat.

Thurn Auf eine Grundversorgung aus dem eigenen Land. Das muss die Leitlinie sein. Kaffee und Oliven wachsen bei uns nicht, solche Dinge sind natürlich toll zu haben. Aber wir sollten darauf achten, dass alles, was wir zum täglichen Leben brauchen, in unserem Land produziert wird. Einer der Gründe für unseren Wohlstand ist unser Export von Industrieprodukten. Das steht nicht in Abrede. Aber wir sollten Nahrungsmittel nicht wie ein Industriegut behandeln, weil sie die Basis unseres Lebens sind. Bei Industrieprodukten mag es ja sinnvoll sein, immer weiter an der Effizienzschraube zu drehen, aber nicht bei Lebensmitteln.