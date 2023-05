Interpol ermittelt Kampagne zu 22 ungelösten Frauenmorden — auch zwei Fälle aus NRW

Am 2. Juni 1997 wurde in Altena eine nackte Frauenleiche gefunden. Das etwa 18 bis 22 Jahre alte Opfer war vergewaltigt, erwürgt und anschließend angezündet worden. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie an einem anderen Ort umgebracht worden war. Am 14. Oktober 2001 fand ein Pilzsammler im Moorgebiet „Worringer Bruch“ nördlich von Köln die Leiche einer Frau, die laut einer Rekonstruktion 20 bis 30 Jahre alt wurde. Der Leichnam war zu dem Zeitpunkt schon skelettiert und offenbar mehrere Monate unentdeckt geblieben. In beiden Fällen ist die Identität der Opfer unklar.