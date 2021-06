Vier Schafe gerissen : Im Mai in Köln gesichteter Wolf stammt aus Alpen-Population

Köln Der Wolf, der Mitte Mai durch Köln lief, riss nachweislich vier Schafe und verletzte vier weitere. Eine Analyse zeigt, welchen Weg das Tier zurückgelegt hat. Und dass er nicht der erste seiner Population ist, der es bis NRW geschafft hat.

Der in der Nacht zum 19. Mai mitten in Köln gesichtete Wolf stammt aus dem Alpenraum. Es sei nachgewiesen, dass das Tier in der folgenden Nacht in der nördlichen Kölner Rheinaue vier Schafe getötet und vier weitere verletzt habe, berichtete das Umweltportal Nordrhein-Westfalen (NRW) am Dienstag. Durch Analyse der Speichelreste an den Schafen konnte der Wolf bestimmt werden: Demnach stammt das männliche Tier aus der Alpenpopulation, die in Italien, Frankreich und der Schweiz vertreten ist. Wo der Wolf inzwischen ist, sei nicht bekannt, teilte das Umweltportal weiter mit.