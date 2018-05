Ice Cream United in Köln: Lukas Podolski eröffnet zweite Eisdiele

Ice Cream United : Lukas Podolski eröffnet zweite Eisdiele in Köln

Poldi bei der Eröffnung des erstes Geschäfts im Belgischen Viertel. (Archivbild) Foto: Milena Reimann

Köln Lukas Podolski eröffnet am Wochenende in Köln eine Filiale der Eisdiele „Ice Cream United“, die mitten in der Altstadt liegt.

Wie das Unternehmen auf seiner Facebook-Seite mitteilt, eröffnet Lukas Podolski seine zweite Eisdiele am Samstag um 12 Uhr. Das Geschäft ist am Heumarkt 27.

Foto: Milena Reimann 17 Bilder Lukas Podolski eröffnet seine Eisdiele in Köln

Für Fans des 1. FC Köln gibt es den Effzeh-Becher mit Erdbeer-und Vanilleeis. Insgesamt wird es zwölf Sorten geben, wie in der ersten Eisdiele im Belgischen Viertel, die der Ex-FC-Spieler im vergangenen Sommer eröffnet hat. Damals gab es einen Riesenansturm.

Der Fußballspieler ist auch Mitinhaber einer Döner-Restaurants in Köln.

