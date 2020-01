Gegendemo mit mehr Zulauf : Hunderte Menschen demonstrieren in Köln nach WDR-Satire

WDR-Logo am Funkhaus Wallrafplatz in Köln. Foto: WDR/Herby Sachs

Köln Im Zusammenhang mit dem umstrittenen „Umweltsau“-Lied des Westdeutschen Rundfunks haben mehrere Hundert Menschen in der Kölner Innenstadt demonstriert.

Rechte Kreise hatten zu Demonstrationen gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in der Nähe der WDR-Zentrale aufgerufen. Ein Gegenbündnis hatte eine Kundgebung unter dem Namen „Kein Einknicken vor Hass und Hetze - Klare Kante gegen Rechts“ organisiert. Daran nahmen am Samstag schätzungsweise mehrere Hundert Menschen teil. Bei den Rechten waren es wesentlich weniger. Ein Polizeisprecher sagte am Mittag, es gebe bisher keine besonderen Zwischenfälle.

Hintergrund ist eine vom WDR-Kinderchor gesungene Satire über die Oma als „Umweltsau“. Das Video hatte im Netz einen Shitstorm ausgelöst. Der Sender löschte das Video und entschuldigte sich.

Im Westdeutschen Rundfunk (WDR) wird unterdes um den richtigen Umgang mit der Empörungswelle nach dem „Umweltsau“-Lied gestritten. Am Dienstag werde es dazu eine Redakteursversammlung geben, bestätigte am Samstag eine WDR-Sprecherin. Einlader sei die Redakteursvertretung. Intendant Tom Buhrow werde an der Veranstaltung teilnehmen. Zuerst hatte das Online-Medienmagazin „Übermedien“ berichtet.

Zuvor hatte die Redakteursvertretung in einem internen Schreiben heftige Kritik an Buhrow geäußert, der sich von dem umstrittenen Lied des WDR-Kinderchors distanziert hatte. „Wir sind – wie sicher viele von Euch – fassungslos“, schrieben die Redakteure in dem Text, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt und aus dem uebermedien.de zuerst zitiert hatte.

