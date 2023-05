Unfall bei Hürth Zugunglück mit Toten - Ermittlungen gegen zwei Beschuldigte

Am Donnerstag vergangene Woche wurden auf der Strecke der Deutschen Bahn in Hürth-Kalscheuren zwei Arbeiter während einer Baumaßnahme auf den Gleisen von einem Intercity-Zug erfasst. Fünf ihrer Kollegen, die ebenfalls an der Baustelle tätig waren, konnten sich vor dem herannahenden Zug retten.90078251