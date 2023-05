Unfall in Hürth Zug fährt in Gruppe von Arbeitern – zwei Tote und mehrere Verletzte

Nähere Angaben zur Identität der Toten lagen zunächst nicht vor. Nach Angaben eines Sprechers der Kreispolizeibehörde des Rhein-Erft-Kreis in Hürth war der Zug von Köln in Richtung Koblenz unterwegs, als er am Vormittag in die Gruppe der Arbeiter fuhr. Sie sollen am Unglücksort im Auftrag der Deutschen Bahn beschäftigt gewesen sein.