Lockere Schrauben an Hohenzollernbrücke : Verspätungen nach Sperrung von Bahnstrecke in Köln

Die Hohenzollernbrücke führt zum Kölner Hauptbahnhof. Foto: dpa/Oliver Berg

Köln In Köln musste die Bahnstrecke über die Hohenzollernbrücke am Dienstagmorgen gesperrt werden. Dort sind Schrauben an den Gleisen gelöst. Es gibt Verspätungen im Bahnverkehr.

Die gelockerten Schrauben wurden sowohl an Gleisen auf der Hohenzollernbrücke als auch auf der anderen Seite des Hauptbahnhofs Richtung Köln-West gefunden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. „Unklar ist, ob die Schrauben gelöst wurden oder sich von selbst gelockert haben“, sagte der Sprecher. Experten der Polizei untersuchten derzeit die Anlagen.

Auch die Reparaturarbeiten an den Bahngleisen laufen, berichtet die Bahn. Sie könnten allerdings den ganzen Tag dauern. Betroffen von der Störung ist vor allem der Fernverkehr. Die ICE-Züge können nicht auf den gewohnten Gleisen im Hauptbahnhof abfahren, informiert die Bahn. Sie werden zwischen Köln Hauptbahnhof und Düsseldorf sowie Siegburg-Bonn umgeleitet. Es kommt zu Verspätungen von zehn bis 20 Minuten.

Im Einzelnen betrifft es folgende ICE- Verbindungen:

Köln - Hamburg

München - Stuttgart - Mannheim - Frankfurt(M) Flugh. - Köln - Dortmund

Basel SBB - Mannheim - Frankfurt(M) Flugh. - Köln - Dortmund

Köln - Wiesbaden - Mannheim - Stuttgart

Frankfurt(M) - Köln - Amsterdam Centraal

Frankfurt(M) - Köln - Aachen - Bruxelles

Auch auf den Straßen gibt es am Dienstagmorgen einige Staus, vor allem an Baustellen auf den Autobahnen. Hier gibt es einen Überblick.

