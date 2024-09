In Leverkusen Werte überschritten Hohe Ozonwerte in NRW – vor allem im Kölner Raum

In Hürth sowie Leverkusen-Manfort wurde die Schwelle knapp überschritten, wie aus einer Übersicht des Landesumweltamtes hervorgeht. In Köln-Rodenkirchen wurde um 15.00 Uhr sogar ein Wert von 193 Mikrogramm gemessen. Da am Dienstag weniger Sonne erwartet wird, werde es dann wohl nicht mehr ähnlich hohe Werte geben, hieß es vom Landesumweltamt.