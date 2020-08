Termine in Dinslaken und Köln : Helge Schneider startet noch im August Konzerttour

Dinslaken/Köln Entertainer Helge Schneider hält es zu Hause wohl doch nicht mehr aus. Im Mai hatte er noch ein mögliches Karriereende diskutiert, weil er nicht vor Autos auftreten wollte. Nun startet er kurzfristig eine neue Konzertreihe.

„Guten Tag meine sehr verehrten Damen und Herren, heute habe ich gute Laune, Laune, heute ist ein schöner Tag!“ In bekannter Helge-Schneider-Manier kündigt der Entertainer auf seiner Internetseite den Start einer neuen Konzerttour an. Er habe sich kurzerhand entschieden, seinen Konzertflügel einzupacken und noch ein paar Spätsommer-Shows zu spielen – mit Sicherheitsvorkehrungen, aber ohne Autos.

Am 19. August schon startet die Tour, am 21. August kommt Schneider zum Tanzbrunnen nach Köln, am 22. spielt er auf der Freilichtbühne in Dinslaken. „Ich möchte Euch gerne ein Klavierkonzert vorspielen, das ich mir selbst ausgedacht habe. Dazu, wenn ihr wollt, könnte ich mitsingen…“, schreibt Schneider. Mit im Programm habe er „etliche Liedchen“ seiner neuen Platte „Mama“. Für Fans dürfte das etwas Besonderes sein, denn das Studioalbum wird erst am 28. August veröffentlicht.