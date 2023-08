Konzert in Lanxess-Arena Helene Fischer setzt Tour in Köln nach Bühnenunfall fort

Gut zwei Monate nach ihrem Bühnenunfall setzt Schlagerstar Helene Fischer am Freitag um 20 Uhr in Köln ihre Megatournee „Rausch“ fort. Im Juni hatte die 39-Jährige sich bei einem Auftritt in Hannover im Gesicht verletzt, das Konzert musste abgebrochen werden. Es war das letzte Konzert vor einer ohnehin geplanten Sommerpause.