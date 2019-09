Mutter und neugeborenes Baby in Köln gestorben : Ermittler finden toxischen Stoff in Glukosebehälter aus Apotheke

Köln Nachdem eine schwangere Frau und ihr Kind nach Einnahme eines in einer Kölner Apotheke hergestellten Glukosemittels gestorben war, gab die Polizei nun bekannt: In den Behältern mit dem Mittel wurde eine giftige Substanz gefunden.

Bei den Ermittlungen zu den zwei Todesfällen in Köln ist ein toxischer Stoff in einem Glukosebehältnis festgestellt worden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Eine schwangere Frau und ihr Kind waren in der vergangenen Woche nach der Einnahme eines in der Heilig Geist Apotheke in Köln-Longerich hergestellten Glukosemittels gestorben. Wie Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer bei einer Pressekonferenz am Dienstag sagte, wurde der Glukose-Lösung ein „toxischer Stoff beigemischt, den es in Apotheken gibt, der aber in dem Gemisch rein gar nichts zu suchen hatte.“ Ob dies vorsätzlich oder fahrlässig geschah, sei noch unklar, so Bremer.