Mutter und neugeborenes Baby in Köln gestorben : Ermittler finden toxischen Stoff in Glukosebehälter aus Apotheke

Köln Nachdem eine schwangere Frau und ihr Kind nach Einnahme eines in einer Kölner Apotheke hergestellten Glukosemittels gestorben war, gab die Polizei nun bekannt: In den Behältern mit dem Mittel wurde eine giftige Substanz gefunden.

Nach dem Tod einer 28-jährigen Kölnerin und ihres per Notkaiserschnitt geborenen Babys haben die Ermittler in einem Glukosebehälter einer Apotheke Gift entdeckt. In dem Behältnis sei „ein toxischer Stoff“ gefunden worden, sagte Kölns Kripo-Vizechef Andreas Koch am Dienstag. Es gebe aber keine Hinweise, dass der Fall überregionale Dimensionen annehmen könne - es handle sich „mit höchster Wahrscheinlichkeit um ein lokales Ereignis".