Mutter und neugeborenes Baby in Köln gestorben : Ermittler finden Giftstoff in Glukosebehälter aus Apotheke

Köln Nachdem eine schwangere Frau und ihr Kind nach Einnahme eines in einer Kölner Apotheke hergestellten Glukosemittels gestorben war, gab die Polizei nun bekannt: In den Behältern mit dem Mittel wurde eine giftige Substanz gefunden.

Nach dem Tod einer 28-jährigen Kölnerin und ihres per Notkaiserschnitt geborenen Babys haben die Ermittler in einem Glukosebehälter einer Apotheke Gift entdeckt. In dem Behältnis sei „ein toxischer Stoff“ gefunden worden, sagte Kölns Kripo-Vizechef Andreas Koch am Dienstag. Es gebe aber keine Hinweise, dass der Fall überregionale Dimensionen annehmen könne - es handle sich „mit höchster Wahrscheinlichkeit um ein lokales Ereignis".

Der Obduktion zufolge starb die 28-Jährige am vergangenen Donnerstag an einem multiplen Organversagen. Neben der verstorbenen Frau und ihrem Kind hatte auch eine andere Frau bei dem Diabetestest in der Schwangerschaft Symptome gezeigt. Diese Frau brach den Test jedoch wegen eines eigenartigen Geschmacks der Glukose ab. Sie kam ins Krankenhaus, konnte die Klinik aber einen Tag später wieder verlassen.

Der Apothekerverband sieht nach dem Fall in Köln keinen Grund, selbsthergestellte Arzneien aus Apotheken generell in Misskredit zu ziehen. „Apotheken stellen regelmäßig Arzneimittel her, und das in sehr hoher Qualität“, sagte der Vizepräsident der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA), Mathias Arnold, am Dienstag. Der Vorfall in einer Kölner Apotheke sei „fatal“, sagte er. „Es tut uns unheimlich leid für die betroffenen Menschen, aber wir müssen die Fakten genau aufklären.“ Jeden Tag stellten Apotheken große Zahlen von Rezepturen her. „Kriminelle Energie und menschliches Versagen kommt in allen Hochrisikoprozessen vor.“