Mehrere Männer fixiert : Großer Polizeieinsatz im Kölner Hauptbahnhof

Dieses Bild zeigt mehrere Männer, die von der Polizei am Kölner Hauptbahnhof fixiert werden. Foto: Shirin H.

Köln Im Kölner Hauptbahnhof hat es einen Polizeieinsatz gegeben. Mehrere Männer wurden von der Polizei fixiert. Der Ausgang zum Dom war zeitweise gesperrt.

Zeugen gaben an, dass sie „lange Gewänder“ und „Westen“ getragen haben, das sagte eine Polizeisprecherin unserer Redaktion. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, ob sich darin Waffen befanden, habe die Polizei die Männer vorläufig überwältigt und fixiert.

Bislang konnte die Sprecherin jedoch nicht bestätigen, ob die Männer tatsächlich gefährlich waren. In ersten Aussagen gaben sie laut Polizei an, das Zuckerfest zum Ende des Ramadan feiern zu wollen. Daher hätten sie lange Gewänder getragen. Der Hauptbahnhof war in Richtung Ausgang zum Dom zeitweise gesperrt. Auch der Bahnhofsvorplatz war nicht zugänglich. Die Sperrung wurde nach etwa eineinhalb Stunden wieder aufgehoben. Die Polizei ist bislang dabei, die Identitäten der Männer zu überprüfen.