Tod einer 75-Jährigen aus Niedersachsen: Polizei nimmt zwei Männer aus Köln nach Tötungsdelikt in Hasbergen fest

Polizei nimmt zwei Männer aus Köln nach Tötungsdelikt in Hasbergen fest

Köln/Hasbergen Im Dezember entdecken Spaziergänger die Leiche einer Seniorin in Niedersachsen. Nun hat die Polizei zwei Männer aus Köln festgenommen, die tatverdächtig sind.

Nach dem Fund einer getöteten 75-Jährigen nahe einer Gedenkstätte im niedersächsischen Hasbergen hat die Polizei zwei tatverdächtige Männer aus Köln festgenommen. Die 25 und 43 Jahre alten Männer seien in Köln gefasst worden und hätten teilweise Angaben zur Sache gemacht, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Osnabrück am Mittwoch mit. Sie sitzen in Untersuchungshaft.