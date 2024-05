Kölner Hänneschen-Theater wird 222 Jahre alt „Instagram, wo so getan wird, als ob alles wunderschön sein kann und muss“

Es gibt darauf wohl mehrere Antworten. Eine davon lautet: Mundart-Theater mag traditionell oder sogar altmodisch sein, aber es ist in gewisser Weise auch wieder zeitgemäß: Kinder aus Flüchtlingsfamilien etwa sind hier mal nicht in der schwächeren Position, denn ihre sogenannten biodeutschen Klassenkameraden verstehen auch nicht viel mehr als sie. Das macht auch nichts, denn das Stück erschließt sich in erster Linie auf einer anderen Ebene: Die Puppen, die Kulissen, die Lichteffekte, die Lieder - all das bannt die Aufmerksamkeit der jungen Zuschauerinnen und Zuschauer. In diesem Theater ist alles analog, nichts digital. „Und das zieht“, sagt Puppenspielerin Almut Solzbacher.