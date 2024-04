Kein Download, keine Erpressung Kriminelle hacken E-Mailverteiler des Erzbistums Köln

Das Erzbistum Köln ist Opfer eines Hacker-Angriffs geworden. In den frühen Freitagmorgenstunden (19. April 2024) sei eine Spam-E-Mail von einem Sub-Account des Erzbistums an etwa 1.800 Empfänger versendet worden, wie ein Sprecher bestätigte. Kriminellen sei es gelungen, in diesen Subaccount einzudringen. Bei den meisten Empfängern handele es sich um Mitarbeitende des Erzbistums, die über den Vorfall informiert wurden beziehungsweise werden, so die Erzdiözese.