Prozess in Köln gestartet Mutmaßlicher Messerangriff auf Beamte in Gummersbach

Nach einem mutmaßlichen Messerangriff auf Polizisten im vergangenen November in Gummersbach hat in Köln der Prozess gegen einen 31-Jährigen begonnen. Dem Mann wird räuberischer Diebstahl von Bierdosen in einem Supermarkt sowie gewaltsamer Widerstand, gefährliche Körperverletzung und tätlicher Angriff auf Beamte vorgeworfen. Die Polizisten sollen bei dem Vorfall wiederholt auf den Mann geschossen haben. Für ihn steht die Unterbringung in einer Psychiatrie im Raum.