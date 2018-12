Gummersbach: Mann soll Ehefrau getötet haben und ruft selbst die Polizei

Gummersbach Eine Kölner Mordkommission ermittelt in Gummersbach-Bruch nach einem Tötungsdelikt. Ein 56 Jahre alter Mann soll seine Ehefrau (54) getötet haben.

Am Samstagmorgen meldete sich der Tatverdächtige um kurz nach 8 Uhr auf der Leitstelle der Polizei in Gummersbach und gab an, seine Frau getötet zu haben. Eine zum Tatort entsandte Streife fand die Frau tot im Haus und nahm den 56-Jährigen fest.