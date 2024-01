Sechs Beschuldigte Großrazzia gegen illegales Glücksspiel in Köln

Die Kölner Polizei ist mit einem Großeinsatz von mehr als 200 Kräften gegen ein illegales Spielcasino vorgegangen. Im Untergeschoss eines Kölner Wohn- und Gewerbegebäudes hätten die Beamten bei dem Zugriff am frühen Samstagmorgen gegen 2.30 Uhr fast 40 Frauen und Männer an Spieltischen und Glücksspielautomaten angetroffen. Mehr als 150 000 Euro, Spielautomaten, Laptops und Handys seien beschlagnahmt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit.