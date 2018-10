Geiselnahme am Kölner Hauptbahnhof: Mohammad R. wollte offenbar viele Menschen verletzen

Köln Zwei Tage nach der Geiselnahme im Kölner Hauptbahnhof sind noch viele Fragen offen. Die Ermittler glauben weiter, dass es sich um islamistischen Terror gehandelt haben könnte - und decken dabei immer mehr Details über den mutmaßlichen Täter auf.

Der mutmaßliche Täter liegt nach seinen Verletzungen beim Zugriff im Koma, kann nicht vernommen werden, die Auswertung seiner Handys und anderer Beweismittel dauert noch an. „Über sein Motiv können wir im Moment nur spekulieren“, hatte Kölns Kripo-Chef Klaus-Stephan Becker am Dienstag bei einer Pressekonferenz gesagt.

Bislang gehen die Ermittler davon aus: Mohammad R., der den Brandanschlag im McDonald’s und die Geiselnahme in einer Apotheke begangen haben soll, wollte offenbar möglichst viele Menschen verletzen. Möglicherweise hat die Tat einen terroristischen Hintergrund – die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe hat am Mittwoch die Ermittlungen übernommen. Dem 55-Jährigen wird versuchter Mord in zwei Fällen sowie gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt. „Nach dem bisherigen Erkenntnisstand liegen hinreichende Anhaltspunkte für einen radikal-islamistischen Hintergrund der Tat vor“, teilt ein Sprecher mit. Die Anhaltspunkte hätten sich unter anderem aus Zeugenangaben ergeben. Der Beschuldigte soll die Freilassung einer Frau gefordert haben, deren Mann sich terroristisch betätigt haben soll. Außerdem soll er geäußert haben, dass er Mitglied des Islamischen Staates (IS) sei und nach Syrien ausreisen wolle.