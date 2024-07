Musical-Klassiker in der Kölner Philharmonie „Cabaret“ in dunklen Zeiten

Der Chansonnier führt einen sympathischen Cast an mit Anneke Schwabe als Sally Bowles und Sven Mattke als Cliff. „Cabaret“ ist bekannt durch die Verfilmung von Bob Fosse aus dem Jahr 1972. Sie war ganz zugeschnitten auf den Star Liza Minelli, die als Sally Bowles alle zu Nebendarstellern degradierte. Mit Anneke Schwabe haben die Regisseure Ulrich Waller und Dania Hohmann diese ikonische Rolle mit einer eher unbekannten Schauspielerin besetzt – was aber von Vorteil ist. Mit Songs wie „Mein Herr“ setzt Schwabe zwar im ersten Teil Glanzlichter, gewinnt aber im zweiten an Profil, wenn sie auch schauspielerisch mehr gefordert ist. Ihre Hymne „Cabaret“ ist ein Glanzpunkt des Abends. Die ungewollte Schwangerschaft, die Weigerung, mit Cliff das Land zu verlassen – sie opfert viel, um ihre Karriere trotz aller drohenden gesellschaftlichen Umbrüche fortzusetzen. Und so ist „Cabaret“ eben auch ein Lehrstück in Sachen Zivilcourage. „Wenn du nicht dagegen bist, bist du dafür“, sagt Cliff einmal.