Spiele-Messe in Köln : Gamescom 2019 knackt erneut Besucherrekord

Spiele-Messe in Köln

Köln Die Computerspielmesse Gamescom hat abermals einen Besucherrekord geknackt. Auf das Gelände der Kölner Messe strömten bis zum Samstag rund 373.000 Besucher.

Das teilten die Veranstalter am Samstag mit. So viele waren es noch nie in der Geschichte der 2009 gestarteten Messe. Vergangenes Jahr waren es noch 370.000.