Spiele-Messe in Köln : Großer Ansturm am letzten Gamescom-Tag erwartet

Köln Einmal im Jahr wird Köln zur Hauptstadt der Gaming-Szene: Tausende Besucher strömen zur Gamescom. Am Samstagabend geht die Messe zuende.

Möglich ist, dass der letztjährige Rekord von 370.000 Besuchern gebrochen wird. Die Gamescom startete am Dienstag mit einem Pressetag, seit Mittwoch ist das breite Publikum zugelassen. Am Samstag um 20 Uhr schließen sich die Türen, dann müssen sich Fans wieder ein Jahr in Geduld üben bis zur nächsten Gamescom.In diesem Jahr präsentierten 1150 Aussteller aus mehr als 50 Staaten ihre Angebote für die Gamer, ob Strategie-, Action- oder Sportspiele. Bei der farbenfrohen Veranstaltung unweit des Rheins zeigten sich zahlreiche Spielefans als Cosplayer in den Kostümen von Computerspiel-Figuren, ob als Elfe, Endzeitkrieger oder Supermario.