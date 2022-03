„Peace Please“ : Friedenskundgebung in Köln mit Brings und Bläck Fööss

Köln Künstlerinnen und Musiker haben für Mittwochnachmittag zu einer Friedenskundgebung in Köln aufgerufen. Auch die bekannten Kölner Karnevalsbands „Brings“ und „Bläck Fööss“ sind dabei.

Unter dem Motto „Peace Please“ sind ab 16 Uhr Reden und Konzerte auf dem Heumarkt geplant, wie der Verein „Kunst hilft geben“ und die Stiftung Cultopia am Dienstag in Köln ankündigten. Dabei wolle man Solidarität mit den Opfern des russischen Angriffskriegs in der Ukraine zeigen und Geld für die Flüchtlinge in der Ukraine, in Grenzgebieten und in Köln sammeln. Die Bethe-Stiftung werde Spenden bis 100.000 Euro verdoppeln.