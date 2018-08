Frechener Negerköppe: Das sagen die Vorsitzenden des Karnevalsvereins zu ihrer Namensänderung in Wilde Frechener

Von nun an wird der Karnevalsverein aus Frechen wohl eher in Tierkostümen im Zoch mitlaufen, wie diese Jecken vor vielen Jahren in Moers. (Archivbild 2006) Foto: Andreas Krebs

Düsseldorf/Köln Vier Jahre lang wurde der Karnevalsverein Frechener Negerköppe wegen seinem Namen bedroht. Jetzt hat er ihn in „Wilde Frechener“ umbenannt. Wir haben mit den beiden Vorsitzenden darüber gesprochen, was genau passiert ist.

Sandra Oberzier Das lässt sich leider nicht genau sagen, weil die Gründer des Vereins nicht mehr leben. Es gibt aber den Mythos, dass sich ein paar Männer vor dem Karneval zusammengesetzt haben und die Idee hatten, ihre Frauen zu überraschen. Dafür haben sie sich schwarz angemalt. Die Frauen fanden das so lustig, dass sie das im nächsten Jahr auch machen wollten. Und so soll dann Name und Brauch entstanden sein. Aber, ob das wirklich so wahr, weiß ich nicht.