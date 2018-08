Frechen: Wohnwagendiebe flüchten auf A44

Frechen Die Kölner Polizei fahndet nach Wohnwagendieben, die einen Caravan in Frechen gestohlen hatten und den Anhänger auf der Autobahn 44 abkoppelten, um der Polizei zu entkommen.

Wohnwagendiebe haben bei ihrer Flucht vor der Polizei während der Fahrt einen Caravan auf der Autobahn von ihrem Auto abgekoppelt. Den Anhänger hatten sie am frühen Mittwochmorgen in Frechen gestohlen, wie die Polizei mitteilte. Nachdem der Besitzer den Notruf gewählt hatte, entdeckten Polizisten das Gespann auf der A44 in Richtung Lüttich.