Das Programm Weibliche Wut auf großer Leinwand – Frauen-Film-Fest in Köln

Eine Auswahl des diesjährigen Programms wird auch in Dortmund zu sehen sein. Anlässlich der diesjährigen Fußball-EM soll in der Ruhrgebietsstadt zusätzlich der aktuelle Dokumentarfilm „Copa 71“ laufen. Er zeigt das erste internationale Frauenfußballturnier in Mexico City und geht der Frage nach, warum das bei Zuschauern so erfolgreiche Sportevent dennoch in Vergessenheit geriet.