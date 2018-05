Frau wartet in Köln auf Pizzaboten - und wird überfallen

Köln Eine 27-Jährige ist in Köln in ihrer Wohnung überfallen worden. Sie hatte die Tür geöffnet, weil sie auf den Pizzaboten gewartet hatte.

Als es am Sonntagabend gegen 20.40 Uhr bei der Frau klingelte, öffnete sie die Haustür des Gebäudes an der Siegesstraße in Deutz, ohne nachzufragen, wer da ist. Sie nahm an, es sei der Pizzabote, auf den sie schon gewartet hatte. Als sie die Wohnungstür öffnete, stand dort ein Mann mit einem Messer in der Hand.