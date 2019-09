Entscheidung des Kölner Verwaltungsgericht : Bonnerin darf keine Leguane in Einzimmerwohnung halten

Köln/Bonn Eine Frau lebte in einer Bonner Einzimmerwohnung mit zwei Leguanen – je ein Meter groß. Weil die Tierschutzbehörde ihr die Tiere abnahm, klagte sie. Das Verwaltungsgericht Köln hat nun entschieden.

Die Frau hatte die beiden grünen Leguane namens „Aaron“ und „Sarah“ über knapp eineinhalb Jahre freilaufend ohne Terrarium in ihrer etwa 24 Quadratmeter großen Einzimmerwohnung gehalten. Nachdem eines der etwa ein Meter großen Tiere aus der Wohnung entwischt war, wurde die Stadt Bonn aufmerksam und schickte eine Amtstierärztin zu einer Kontrolle in die Wohnung der Halterin. Die Ärztin nahm beide Reptilien mit, weil die Haltungsbedingungen nicht artgerecht waren, wie sie befand.

Die Bonner Tierschutzbehörde untersagte der Frau das weitere Halten von Reptilien und ordnete den Verkauf ihrer Leguane an einen neuen Tierhalter an.

Hiergegen klagte die Frau und begründete die Klage damit, die Leguane hätten bei ihr in Freiheit leben können und es besser gehabt als bei einer Unterbringung im Zoo. Sie habe sich in zahlreichen You-Tube-Videos über die richtige Haltung von Leguanen informiert. Aaron und Sarah seien abwechslungsreich ernährt worden und hätten im Schrank schlafen, über in der Wohnung gespannte Seile und einen Katzenbaum klettern sowie in einer großen Plastikschüssel oder im Spülbecken baden können.