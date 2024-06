Keupstraße Steinmeier spricht bei Gedenkfeier zu NSU-Anschlag in Köln

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht am Sonntag (13.45 Uhr) bei einer Feier zum Gedenken an den Anschlag der Nazi-Terrorzelle NSU in Köln vor 20 Jahren. Diese hatte am 9. Juni 2004 in der für ihre türkischen Restaurants und Geschäfte bekannten Keupstraße im Kölner Stadtteil Mülheim eine Nagelbombe explodieren lassen. 22 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Danach suchte die Polizei jahrelang in der türkischen Community nach den Tätern. Erst sieben Jahre später stellte sich heraus, dass die NSU-Mörder Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt für den Anschlag verantwortlich waren.