Sparkurs bei Kölner Ford-Werken Betriebsrat will über Zwischenstand informieren

Drei Wochen nach Bekanntwerden weitreichender Stellenabbau-Pläne will der Betriebsrat der Kölner Ford-Werke am Dienstag einen Zwischenstand geben. Man werde die Betriebsversammlungen vom 23. Januar fortsetzen, sagte ein Sprecher des Betriebsrats am Montag. Es habe zuletzt intensive Gespräche mit dem Management gegeben. Gegenüber der Presse hat sich die Chefetage bisher nicht geäußert. Laut Betriebsrat drohen in Köln bis zu 3200 Stellen wegzufallen, derzeit sind in der Domstadt noch rund 14.000 Menschen für Ford tätig. Große Teile der Entwicklungsabteilung und Verwaltung könnten in die USA verlagert werden.