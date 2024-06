Zweites Modell soll folgen Ford startet in Köln Serienproduktion seines ersten Elektroautos „Explorer“

Der Autobauer Ford hat die Serienproduktion seines ersten Elektroautos gestartet, das in Europa in großer Stückzahl vom Band rollen soll. Nach dem Beginn am Dienstagmorgen sollte am Nachmittag das erste Fahrzeug feierlich einem Kunden übergeben werden. Der Produktionsstart sollte ursprünglich schon im vergangenen September sein. Wegen eines neuen Batterie-Standards dauerten die Vorbereitungen aber länger.