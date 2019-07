Maschine aus Köln : Reifenteile auf Startbahn gefunden – Großalarm bei Landung von Flugzeug in Tel Aviv

Tel Aviv/Köln Kurz nach dem Start einer Boeing 737-400 sind auf der Startbahn des Flughafens Köln-Bonn Reifenteile gefunden worden. Der Pilot setzte seinen Flug nach Tel Aviv fort - dort ist die Maschine sicher gelandet.

Wegen der erwarteten Notlandung war der Flughafen nach eigenen Angaben in Alarmbereitschaft versetzt worden. Nach israelischen Medienberichten befanden sich mehr als 100 Rettungsfahrzeuge am Flughafen. Flugzeuge der israelischen Luftwaffe hatten nach Armee-Angaben das Flugzeug in der Luft in Empfang genommen und es von außen inspiziert.