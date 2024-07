Ware im Wert einer Million Euro Gesuchter Mann nach Gold-Diebstahl am Kölner Flughafen ermittelt

Das Goldgranulat im Wert von rund einer Million Euro wurde bereits am 29. Januar am Köln/Bonner Flughafen aus einem Koffer gestohlen und ist bislang nicht wieder aufgetaucht. Im Zuge der Ermittlungen steht auch der Angestellte einer Firma für Frachtabfertigung unter Verdacht. Die Wohnung des 35-Jährigen in Kürten war bereits ohne Ergebnis durchsucht worden. Die Ermittlungen zu Hintergründen, Tatbeteiligungen und Verbleib des Goldes dauern nach Polizeiangaben an.