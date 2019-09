Im Parkhaus am Kölner Flughafen : Diebe stehlen alle vier Reifen von geparktem Auto - und werden gefilmt

Köln Sie fuhren mit ihrem eigenen Auto ins Parkhaus am Kölner Flughafen, schraubten alle vier Reifen eines Mercedes ab - und ließen sich dann filmen, als sie ihr Parkticket auslösen wollten.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhren die Gesuchten am Donnerstag gegen 8.30 Uhr mit zwei Autos an denen gestohlenen Kennzeichen angebracht waren in das Parkhaus 3 ein. Auf Ebene 7 Sektor B demontierten sie die Räder eines schwarzen GLS 350d. Mit ihrer Beute fuhren die Tatverdächtigen gegen 16.45 Uhr aus dem Parkhaus. Die Bilder zeigen die Unbekannten am Kassenautomaten.