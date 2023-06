Fund am Flughafen Köln-Bonn Zollhund Brego erschnüffelt Drogen in Schokoladentafeln

Die Gesamtmenge Marihuana war mehrfach einvakuumiert auf vier Paketsendungen verteilt und zur Tarnung als Sport- und Freizeitbekleidung deklariert. „Dass Brego seinen Hundeführer durch sein klares Interesse an einem Paket nicht auf die Schokolade, sondern deren speziellen Inhalt aufmerksam machen wollte, zeigte sich nach dem Öffnen des Pakets. Elf Schokoladentafeln mit Psilocybinpilzen, sogenannten Magic Mushrooms, waren in einem T-Shirt versteckt und anschließend luftdicht in einem Vakuumbeutel verpackt“, sagte Jens Ahland, Pressesprecher des Hauptzollamts Köln.