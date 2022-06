Flughafen-Chaos : Flüge in Köln gestrichen – diese Strecken sind Donnerstag betroffen

Am Kölner Flughafen wurdenl zahlreiche Verbindungen gestrichen (Symbolbild). Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Köln Am Flughafen Köln/Bonn kam es in den vergangenen Wochen immer wieder zu extremen Verzögerungen beim Check-in und an den Sicherheitskontrollen. Zahlreiche Flüge wurden komplett gestrichen. Welche Strecken aktuell betroffen sind, zeigt unser Überblick.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Sommerferien in NRW haben begonnen und es herrscht Ausnahmezustand am Köln/Bonner Flughafen. Als Ursache für die zahlreichen Verspätungen nennt ein Flughafensprecher Personalmangel bei Dienstleistern der Passagierabfertigung. Dieser führe europaweit zu Verzögerungen und zum Teil zu erheblichen Wartezeiten für die Fluggäste.

Zahlreiche Flüge wurde in den letzten Tage zudem annulliert - betroffen waren primär Flüge der Eurowings. Welche Strecken sind aktuell von den Verspätungen betroffen, welche fallen ganz aus? Ein Überblick (Stand: 30. Juni, 7.30 Uhr)



Gestrichene Abflüge in Köln (30. Juni)

Köln - Zürich (EW 764)

Köln - München (EW 080)

Köln - Wien (OS 192)

Köln - München (LH 1975)

Köln - Klagenfurt (EW 284)

Köln - Palma de mallorca (EJU3135)

Köln - Edinburgh (EW 362)

Köln-Rijeka (EW 960)

Köln-Hamburg (EW 7037)

Gestrichene Landungen in Köln (30. Juni)

Palma de Mallorca - Köln (EW 589)

Wien - Köln (OS 191)

München - Köln (LH 1974)

Hamburg - Köln (EW 033)

Palma de Mallorca - Köln (EJU 3134)

München - Köln (EW 081)

Zürich-Köln (EW 765)

Wien-Köln (EW 757)

Ibiza-Köln (W 545)

Klagenfurt - Köln (EW 285)

Edinburgh - Köln (EW 363)

Rijeka -Köln (EW 961)

Hamburg-Köln (EW 7036)

(bsch/kag)